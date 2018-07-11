Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda akşam saatlerinde, yol kenarında teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü.

DÖVDÜKTEN SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yol kenarında uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye linç VİDEO