taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7231
EURO
5,5419
ALTIN
190,01
PETR
78,1700

Yol kenarında uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye linç

Adana'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişinin vatandaşlarca linç edildiği anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

DHA | 11.07.2018 - 07:37..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda akşam saatlerinde, yol kenarında teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü.

DÖVDÜKTEN SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yol kenarında uygunsuz hareketlerde bulunan kişiye linç VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

149
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

386
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

53
Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

Ayşe Hür'den 13. Cumhurbaşkanı teorisi

240
NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

NATO'dan Türkiye savunma sistemini bizden alsın vurgusu

40
ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

ABD'de 5 kişilik bir aile katledilmiş halde bulundu

11
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM