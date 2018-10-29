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Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde aniden yola çıkan köpek kazaya neden oldu. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobiliyle takla attı.

İHA | 29.10.2018 - 12:53..
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Konya'nın Kulu ilçesinde aniden yola çıkan köpek kazaya neden oldu. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü otomobiliyle takla attı.

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN KAZA YAPTI

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan Celal Şener idaresindeki 42 R 4173 plakalı otomobil, ilçe girişinde sürücünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle takla atarak refüj yanında tepe taklak durabildi.

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaralanan sürücü kazayı gören diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartıldı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Celal Şener, kaza yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yola çıkan köpek kazaya neden oldu

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