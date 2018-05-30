Yolcu midibüsüyle kamyon çarpıştı: 14 yaralı

1 Denizli'de petrol arama başvurusuna onay Denizli'de doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali yatırımı bulunan Turcas şirketinin kentte petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

2 Bu içecek 8 saat tok kalmayı sağlıyor Hem su ihtiyacının giderilmesinde etkili olduğu hem de sağlığa yaptığı katkılar nedeniyle domates suyu tüketilmesi öneriliyor.

3 Gıda intoleransı nedir Gıda intoleransı; bir diğer adıyla 'besin duyarlılığı' veya 'gıda hassasiyeti' olarak biliniyor.

4 'Yükseköğretime erişimde tatminkar seviyedeyiz' YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Artık yükseköğretime erişim diye bir sorun Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır" dedi.

5 Günün kitabı: Düşman Yaratmak Bu kitap, yazarının Umberto Eco olduğu düşünülünce pek de rastgele konulardan seçilmediğinden emin olunan “rastgele yazılar”dan oluşuyor.

6 CHP'li Gaytancıoğlu: İYİ Parti'ye kurbanlık koyun gibi gittik CHP'den İYİ Parti'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik." dedi.