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Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İHA | 08.03.2018 - 08:50..
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Kaza saat 23.00 sıralarında Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde Irmak kasabası yakınlarında gerçekleşti.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri-İstanbul seferi düzenleyen Türkay Odacı kontrolündeki 38 RH 466 plakalı yolcu otobüsü yol üzerinde bulunan köpeğe çarpmamaya çalışırken Hüseyin Kaya (50) idaresindeki 58 BH 150 plakalı tıra arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otobüsün ön kapısında sıkışan ikinci şoför Hamza Torcu hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü Türkay Odacı ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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