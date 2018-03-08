Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 23.00 sıralarında Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde Irmak kasabası yakınlarında gerçekleşti.
Kayseri-İstanbul seferi düzenleyen Türkay Odacı kontrolündeki 38 RH 466 plakalı yolcu otobüsü yol üzerinde bulunan köpeğe çarpmamaya çalışırken Hüseyin Kaya (50) idaresindeki 58 BH 150 plakalı tıra arkadan çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada otobüsün ön kapısında sıkışan ikinci şoför Hamza Torcu hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü Türkay Odacı ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.