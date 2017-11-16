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Yolcu uçaklarında silahlı güvenlik önlemi alınacak

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun tasarısının sivil havacılıkla ilgili maddeleri kabul edildi.

16.11.2017 - 08:38
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Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Güvenlik tedbirleri" başlıklı maddesi değiştirilerek, "Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu ve Havacılık Güvenliği" başlığıyla yeniden düzenlendi.

UÇAKTA SİLAHLI GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNDURULACAK

Buna göre, sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek. Türkiye uçuşu olan yabancı sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi ile kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak üzere, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya güvenlikten sorumlu müsteşar yardımcısının başkanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı müsteşarları veya müsteşar yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Sivil Havacılık Genel Müdürü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü’nün katılımıyla Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

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