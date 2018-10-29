Yolcunun eşi otobüs şoförünü dövdü

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü 16.33 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Şirinyalı Mahallesi-Lara güzergahında sefer yapan 07 AU 0245 plakalı özel halk otobüsün şoförü Erkan Güner (45), İsmet Gökşen Caddesi üzerindeki duraktan yolcu almaya başladı.

Öfkeli koca otobüs şoförünün burnunu kırdı VİDEO

Yolcuları aldığı sırada, ismi öğrenilemeyen ve yerleşik yabancı olduğu tahmin edilen bir kadın, okul çağındaki çocuğu ile birlikte otobüse binip bir kere kart basarak içeri yöneldi.

7 YAŞ ÜSTÜNDEN ÜCRET ALINDIĞINI BELİRTTİ

Bu sırada şoför Güner, kadına "Hanımefendi kızınız için de kart basmalısınız" uyarısında bulundu. Tekrar giriş kapısına yönelen kadın, Güner’e kartı neden basacağı yönünde sorular yöneltti. Güner, çocuğun okul çağında olduğunu ve 7 yaşını dolduranlardan da ücret alındığını belirterek, çocuğun kaç yaşında olduğunu sordu.

ÜCRETİNİ GERİ İSTEDİ

Türkçesi zayıf olduğu öğrenilen kadın, kartını bir kez daha basmak istedi ancak bakiye yetersiz ikazıyla karşılaştı. Şoför Güner de içerideki yolculardan birisinden kart alıp, çocuğu için de cihaza kart bastırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar içeri yönelen kadın, bir müddet sonra da ücretinin iade edilmesini söyleyip inmek istedi. Güner’in ücreti geri ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, kadın otobüsten inerek iddiaya göre aracın fotoğraflarını çekip eşine durumu anlattı.

EŞİ GELİP SÜRÜCÜYÜ DÖVDÜ

Birkaç dakika sonra başka bir durağa yanaşan Güner’in kullandığı otobüsün önü, tartıştığı kadının da içinde olduğu bir araç tarafından kesildi. Kadının eşi olduğu öğrenilen S.C., aracından inip otobüse girerek iddiaya göre şoföre vurmaya başladı. Yumruklu kavgayı araya giren yolcular ayırırken, Güner burnundan yaralandı.

Yolcular tarafından otobüsten dışarı çıkartılan S.C., kavga esnasında önce eşine ve çocuğuna hakaret edildiğini, ardından da şoförün aracı üzerine sürdüğünü iddia etti. Aldığı darbeler sebebiyle burnu kanayan otobüs şoförüne yolculardan destek geldi. Hemen polise haber veren yolcular bir yandan da şoförün kanayan burnu için kendisine mendil verdi.

Otobüsün içindeki kavganın ardından tartışma aşağıda da devam etti. Aşağı inen şoför, öfkeli koca ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Yolcuların araya girmesiyle aracına binen öfkeli koca ve eşine bazı yolcular da tepki gösterdi. Aldığı darbeyle burnu kırılan şoföre destek veren yolcular olayla ilgili şahitlik yapabileceklerini söyleyip telefon numaralarını verdi.

Yolcular tarafından sakinleştirilen S.C. eşi ve aracıyla birlikte olay yerinden ayrılırken, kavga esnasında burnu kırılan şoför Erkan Güner ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla hastaneye gitti ve darp raporu alarak S.C. hakkında şikayetçi oldu.



















