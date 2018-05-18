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Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Taksisine binen kadın yolcunun uyuyakalmasını fırsat bilen şoför, aracını ormanlık alana çekerek tacize kalkıştı. Savcı, 14 yıl istedi.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 09:57..
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Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

İstanbul Taksim'de taksisine binen  R.T. isimli kadını ormanlık alana götürüp taciz ettiği, öpmeye çalıştığı iddia edilen şoför İ.K. (30) hakkında "cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AYNI TAKSİDE 2 YOLCU

İddianameye göre olay şöyle gelişti:

Samatya’daki evine gitmek isteyen R.T., kendisiyle aynı yöne gidecek bir başka kadın müşteriyle aynı taksiye bindi. Yol üzerinde diğer kadın araçtan indi.

UYUYAKALDI

O sırada R.T. uyuyakaldı. Uyandığında nereye geldiklerini anlamadı. Neden buraya geldiklerini sorduğunda ise taksici İ.K. kapıları kilitledi.

ARAÇTA TACİZ

Bir süre sonra aracın bozulduğunu söyleyerek duran İ.K., R.T.’yi ellemeye ve öpmeye başladı. Direnen R.T., taksiden inerek kaçmayı başardı. R.T.’yi yolda gören bir kamyon şoförü, genç kadına yardım etti. İ.K. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli İ.K., “Samatya’ya geldiğimizde arkadaki kadın indi. Araçta kalan şikâyetçi, bana dokunmaya başladı. Kemerburgaz tarafına gittik. Para karşılığı ilişkiye girmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Sonra yoldan geçen bir kamyonu durdurarak uzaklaştı. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

KAMYON ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ

Habertürk'ün haberine göre kamyon şoförü C.T. ise “Taksici yanıma gelerek ‘Aracım bozuldu’ dedi. Arkasından bir kadın geldi, ‘Beni kurtarın’ diye bağırdı. Taksici kadını susturmaya çalıştı. Ben engelleyince kadın kamyona sığındı. Taksici de aracına binerek uzaklaştı. Yalan söylediğini, aracın bozuk olmadığını anladım. Kadını polis merkezine yakın bir yerde bıraktım” diye konuştu.

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