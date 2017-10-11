taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.911
USD
3,6847
EURO
4,3529
ALTIN
152,77
PETR
56,9300

Yolda bulduğu 10 bin lirayı polise veren Bursalı

İnegöl'de bir dükkanın önünde 10 bin lira bulan Ümit Yazıcı, polise teslim ederek örnek bir davranışta bulundu.

11.10.2017 - 13:28
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan Ümit Yazıcı, İnegöl İlçesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde alışveriş yaptığı dükkanın önünde bankamatikten para çeken bir kişinin düşürdüğü 10 bin lirayı buldu.

SAHİBİNE YETİŞEMEDİ, POLİSE GİTTİ

Aracına binerek uzaklaşan bu kişiye parayı düşürdüğünü haber vermeye çalışan Yazıcı, araca yetişemeyince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Yazıcı, parayı düzenlenen tutanakla emniyet ekiplerine teslim etti.

Yolda bulduğu 10 bin lirayı polise veren Bursalı

PARANIN SAHİBİ BULUNACAK

Emniyet ekipleri Ümit Yazıcı´ya bu duyarlı davranışında dolayı teşekkür ederken, paranın Belediye Kayıp Eşya Birimine teslim edileceği belirtildi. Ekipler tarafından paranın sahibinin  bulunması için de çalışma başlatıldı.

Yolda bulduğu 10 bin lirayı polise veren Bursalı

O ANLARI ANLATTI

Parayı polise teslim eden örnek vatandaş Ümit Yazıcı, “Dükkandan alışveriş yaptığım sırada bir kişi parayla birlikte yürüyordu. Sanırım parayı dükkanın yan tarafında bulunan ATM'den çektikten sonra cebine koyarken düşürdü. Öncelikle kağıt parçası olduğunu düşündüm, daha sonra para olduğunu fark ettim. Düşüren kişi hemen otomobiline binip uzaklaştığı için kendisine haber veremedim. Sonra parayı polise teslim ettim" dedi.

İlginizi Çekebilir
Adana'da 20 hırsızlık olayına karışan zanlı yakalandı
Farklı suçlardan kaydı olan, 20 farklı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle aranan Savaş Çekiç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'daki cinayetin zanlısına müebbet istendi
Duruşmada yaşananları anlatan cinayet zanlısı Fatma Demir, boğuşma sırasında korkudan altına yaptığını söyledi.
Ankara'da kaçak zayıflama hapı operasyonu
Sağlık Bakanlığınca satışı yasak olan ve "biber hapı" olarak tabir edilen 82 bin 764 kaçak zayıflama hapı ele geçirdi.
Trafik kazalarında 9 aylık bilanço
Yılın ilk 9 ayında meydana gelen 306 bin 813 trafik kazasında, 2 bin 722 kişi hayatını kaybetti, 232 bin 310 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
John Bass'ın davetine kimse katılmadı

John Bass'ın davetine kimse katılmadı

319
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu kavga etti

135
Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

31
Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

Sırp bakan Türkçe türkü söyledi

135
Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

Kılıçdaroğlu'nun İdlib çelişkisi

434
Can Dündar vatan hainliğini sevdi

Can Dündar vatan hainliğini sevdi

172
Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

Messi Arjantin'i Dünya Kupası'na taşıdı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM