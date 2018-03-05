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Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Tanrıkulu isimli kişi, yolda bulduğu 5 bin euroyu sahibine teslim etti.

AA | 05.03.2018 - 13:59..
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Fevzi Paşa Mahallesi’nde emlakçılık yapan Mustafa Tanrıkulu, bir banka şubesi yakınlarında gazete kağıdına sarılı 5 bin euro buldu.

Tanrıkulu'nun durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, paranın esnaf Ekrem Şandu'ya ait olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrılan Şandu, parasını Mustafa Tanrıkulu'dan teslim aldı. Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde emlakçılık yaparak geçimini sağladığını ifade ederek, paranın sahibinin bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"ALLAH KENDİSİNDEN RAZI OLSUN"

Ekrem Şandu ise parayı düşürdüğünü bankadan iş yerine döndüğünde anladığını söyledi. Paranın yurt dışından bir firmaya ulaştırılmak üzere kendisine gönderildiğini belirten Şandu,"Ben bugün insanlığın ölmediğini, bu ağabeyimizin yapmış olduğu hareketle, bir kez daha öğrenmiş oldum. Allah kendisinden razı olsun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Böyle insanlar her zaman var olsun." dedi.

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti

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