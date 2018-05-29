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Yolda telefonla konuşan Çinli arabanın altında kalıyordu

Çin'de telefonla konuşurken etrafına bakmayan adam, neredeyse arabanın altında kalarak can veriyordu. Şans eseri Çinli adam olayı yara almadan atlattı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 10:58..
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Çin'de bir adam etrafına bakmadan karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak karşıdan gelen araç, neredeyse Çinli adamı eziyordu.

Yolda telefonla konuşan Çinli arabanın altında kalıyordu

TELEFONLA KONUŞARAK KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

Etrafına bakmadan karşıya geçmek isteyen adam, şans eseri yara almadan olayı atlattı. Sadece ayakkabısı çıkan adam, yolunda devam etmeyi sürdürdü.

Yolda telefonla konuşan Çinli arabanın altında kalıyordu ViDEO

Yolda telefonla konuşan Çinli arabanın altında kalıyordu

TELEFON HAYATA MÂL OLUYORDU

Ancak videoyu izleyen yetkililer; karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgilenmenin veya konuşmanın hayata mâl olabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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