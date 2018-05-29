Çin'de bir adam etrafına bakmadan karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak karşıdan gelen araç, neredeyse Çinli adamı eziyordu.
TELEFONLA KONUŞARAK KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ
Etrafına bakmadan karşıya geçmek isteyen adam, şans eseri yara almadan olayı atlattı. Sadece ayakkabısı çıkan adam, yolunda devam etmeyi sürdürdü.
Yolda telefonla konuşan Çinli arabanın altında kalıyordu ViDEO
TELEFON HAYATA MÂL OLUYORDU
Ancak videoyu izleyen yetkililer; karşıdan karşıya geçerken telefonla ilgilenmenin veya konuşmanın hayata mâl olabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.