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Yoldan geçen gençler kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gece yarısı iki katlı müstakil evde çıkan yangında alzheimer hastası adamı yanmaktan son anda yoldan geçen iki genç kurtardı.

İHA | 23.02.2018 - 15:28..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 84 yaşındaki eşi Fatma Ziyansız'ı evden çıkardıktan sonra bazı eşyaları kurtarabilmek için yeniden eve giren 86 yaşındaki Salih Ziyansız evde mahsur kaldı.

Yoldan geçen gençler kurtardı

YOLDAN GEÇERKEN YANGINDAN ADAM KURTARDILAR

Alevlerin büyümesiyle dışarı çıkamayan alzheimer hastası Salih Ziyansız'ın yardım çağrısını yoldan geçmekte olan Ersin Demirtaş ve Ali Sürücüoğlu adlı gençler duydu. Tereddüt etmeden alevlerin arasına giren gençler, yaşlı adamı yangından kurtarmayı başardı.

Yoldan geçen gençler kurtardı

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin kısa sürede yangın mahalline ulaşarak söndürdü.

Alzheimer hastası Salih Ziyansız, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih Ziyansız’ın eli Fatma Ziyansız’ın ise hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yangınla alakalı soruşturma sürüyor.

Yoldan geçen gençler kurtardı

Yoldan geçen gençler kurtardı



Yoldan geçen gençler kurtardı



Yoldan geçen gençler kurtardı



Yoldan geçen gençler kurtardı



Yoldan geçen gençler kurtardı

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