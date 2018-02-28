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Yolsuzluk haberleri yapan Slovak gazeteci öldürüldü

Geçtiğimiz hafta sonu nişanlısı ile birlikte öldürülen gazeteci Jan Kuciak'ın, yaptığı haberler nedeniyle öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 09:21..
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Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın 60 kilometre doğusundaki evinde nişanlısı ile birlikte ölü bulunan 27 yaşındaki gazeteci, genellikle iş adamları ve Slovak politikacılar arasındaki usulsüz ilişkileri haber yapıyordu.

Yolsuzluk haberleri yapan Slovak gazeteci öldürüldü

HABERLERİ YOLSUZLUKLAR ÜZERİNEYDİ

Aktuality isimli haber portalında yayınlanan son haberinde siyasi skandallarla bağlantılı bir iş adamı ve sahibi olduğu lüks site hakkında bilgiler veren Jan Kuciak, diğer gazetecileri de şoka uğrattı.

Yolsuzluk haberleri yapan Slovak gazeteci öldürüldü

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA

Slovak başbakan Robert Fico, gazetecinin haberleri nedeniyle öldürülmüş olması durumunda, Slovakya'daki demokrasi ve basın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu söyledi.

Yolsuzluk haberleri yapan Slovak gazeteci öldürüldü

Yolsuzluk haberleri yapan Slovak gazeteci öldürüldü

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