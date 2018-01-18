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Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım

Şarkıcı-oyuncu Yonca Evcimik , çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 07:04..
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ÜÜ

Şarkılarıyala 90'lı yıllara damga vuran şarkıcılardan 54 yaşındaki Yonca Evcimik, hiç değişmedi. Bir programa konuk olan şarkıcı, "20'li genç kızlar gibiyim" açıklamasında bulundu.

"İNANILMAZ BİR ADALE YAPIM VAR"

20 yaşındaki kızlara taş çıkaracağını söyleyen Evcimik, “Bu tamamen genetik. Ailece yaşımızı göstermiyoruz. Bir de neredeyse doğar doğmaz dans etmeye başladım. İnanılmaz bir adale yapım var. Yoksa inanılmaz şekilde pisboğazım. Hamburger üstüne spagetti yer, sonra pizzacıya giderim. Böyle sapıttığım dönemlerden sonra çok spor yapıyorum” dedi.

Yonca Evcimik: 20'lik kızlara taş çıkartırım

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