Yonca Evcimik'i kızdıran umre yorumu

Yaptığı müzikler ve çıkardığı albümlerle 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma gelen yoruma tepki gösterdi.

"YAŞITLARIN HACCA GİDİYOR"

‘Sabah Şekeri’ notuyla paylaştığı fotoğrafıyla çok sayıda yorum alan Evcimik, kendisine gelen eleştiri dozunu kaçırmış bir paylaşımı da takipçileriyle paylaşmadan geçemedi. Yaptığı son paylaşımın altına gelen; “Yaşıtların umreye Hacca gidiyor, senin girdiğin şekillere bak” eleştirisine kızan Yonca Evcimik şu yanıtı verdi: “Kardeş açsana profilini seni de görelim ne şekillere giriyorsun. Yaşıtlarımı tanımazsın o yüzden nereye gittikleri konusunda çok emin konuşma. Hadi güzel trollemeler sana… Bana sökmez o ayrı…”