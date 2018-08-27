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Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli ilk ve ortaokulunda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu, öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için çabalıyor.

AA | 27.08.2018 - 09:43..
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  2. Eğitim

Soner Arslanoğlu, öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için adeta inşaat ustası gibi çalışıyor.

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan okula geçen yıl atanan 15 yıllık eğitimci Soner Arslanoğlu, taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrencilerin tabldot şeklinde verilen yemekleri sınıflarına götürürken döktüğünü gördü.

Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor

ÖĞRENCİLER İÇİN OKULU HAZIRLIYOR

Sınıflarda oluşan yemek kokusu nedeniyle okula yemekhane yapılmasının öğrenciler için faydalı olacağını düşünen Soner Arslanoğlu, bazı belediyeler ve hayırseverlerin yardımlarıyla inşaat malzemeleri temin etti.

Öğretmenler, veliler ve belediye işçilerinin de destek verdiği, yaz tatilinde tek başına çalıştığı yemekhane inşaatında tuğla ören, beton döken, sıva ve boyanın yanı sıra kaynak yapan Soner Arslanoğlu, gençlik yıllarında çalıştığı inşaatlarda edindiği tecrübeyi çalışmasına aktarıyor.

Hem öğrencilerin uygun şartlarda yemeklerini yiyebilmelerini sağlamayı hem de velilerin eğitime bakış açılarında pozitif etki yaratabilmeyi hedefleyen Soner Arslanoğlu, yapacağı 80 metrekarelik yemekhaneyi Zonguldak Valiliği'nin destekleriyle yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi amaçlıyor.

Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor

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