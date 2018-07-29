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Yönetmen Bela Tarr Antalya Film Festivaline katılacak

Macar Yönetmen Bela Tarr, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Türkiye'ye geliyor.

AA | 29.07.2018 - 11:04..
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Macaristanlı Yönetmen Bela Tarr'ın, bu yıl 55'incisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Türkiye'ye geleceği bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarr, festival kapsamında yer alan Antalya Film Forum'a özel bir atölye düzenleyecek. Bela Tarr tarafından seçilecek 10 yönetmen, 22 Eylül-3 Ekim'de gerçekleşecek atölyeye katılma fırsatı bulacak.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAK

Forum Atölye: Bela Tarr ile Film Yönetimi adıyla Antalya Film Forum'da yerini alan atölyeye katılanlar 10 günde 10 kısa film çekecek. Atölye süresince katılımcılara uygulamaya yönelik yaklaşımla yol gösterecek olan Tarr, yönetmenlerle kişisel bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Bela Tarr, her katılımcıya film yapım süreci boyunca rehberlik edecek. Konaklama, ulaşım masrafları ve ekipman ihtiyaçlarının Antalya Film Forum tarafından karşılanacağı atölyeye katılmak isteyenler 17 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Yönetmen Bela Tarr Antalya Film Festivaline katılacak

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