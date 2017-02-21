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Yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti

Yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Melih Gülgen (71), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21.02.2017 - 20:57
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Yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Gülgen, bugün öğleden sonra İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZESİ EYÜP SULTAN'DA KILINACAK

Gülgen'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

GÜLGEN KİMDİR?

1946 İstanbul doğumlu Gülgen, 1968'de "Kafkas Kartalı" filminin yönetmenliğiyle Türk Sineması'na adımını atmıştı.

Yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti

Gülgen, "İnsanları Seveceksin", "Adalet", "Düşkünüm Sana", "Tatar Ramazan" gibi filmlerin de aralarında olduğu 100'ün üzerinde sinema filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmıştı.

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