Yorgun mermi nedir

Havaya doğru ateşlenen herhangi bir merminin, namlu çıkış hızını kaybettikten sonra yer çekiminin etkisiyle tekrardan hız kazanarak, ancak dengesiz bir şekilde yere düşmesi olayına yorgun mermi denilir.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA...

Bu kavram ilk olarak İkinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Avcı uçaklarıyla yapılan hava savaşları sırasında aşırı miktarda kullanılan mermiler sebebiyle bazı pilotlar uçaklarıyla aynı hızda ilerleyen mermiler görmekteydiler.

İşte uzmanlar kuvvetli kinetik enerjisini kaybederek havada kararsız bir şekilde düşüşe geçen bu mermilere yorgun mermi adını verdi.

MAGANDA KURŞUNU

Günümüzde ise daha çok magandaların havaya ateş açması nedeniyle ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan olaylar da yorgun mermi olaylarına örnektir.