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YouTube 3 ayda 8,3 milyon video sildi

YouTube'un ilk üç aylık raporuna göre, geçen yılın Ekim ve Aralık ayında 8,3 milyon video kurallara aykırı bulunduğu için silindi.

Detay Haber | 25.04.2018 - 08:05..
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Bu sayıya, telif hakkı ve diğer yasal nedenlerle kaldırılan videolar dahil değil.

Cinsel içerikli videolar, kullanıcılardan 9,1 milyon şikayet alırken, 4,7 milyon kullanıcı nefret söylemi ve tacizkâr içerikten şikayet etti.

En çok sayıda şikayetse Hindistan, ABD ve Brezilya'dan geldi. Türkiye ise listede 8. sırada.

YouTube, algoritmalarının 6,7 milyon videoyu tespit ettiğini ve daha sonra bu tespitlerin sayfa moderatörlerince incelenip, silindiğini belirtti.

Bu silinen videoların yüzde 76'sının ise sayfa yöneticileri dışında kimse tarafından izlenmediği vurgulandı.

YouTube 3 ayda 8,3 milyon video sildi

SİLİNEN VİDEOLARIN "PARMAK İZİ" SAKLANIYOR

YouTube, BBC'ye yaptığı açıklamada, silinen videoların bir "parmak izini" sakladıklarını ve böylece aynı birisi aynı videoyu tekrar yüklemeye kalkarsa, derhal durdurulabildiğini belirtti.

YouTube geçen Mart'ta İngiliz Neo-Nazi örgütü National Action'ın (Ulusal hareket) dört propaganda videosunu silmediği için eleştirilmişti.

İngiltere Parlamentosu'nun İçişleri Komisyonu'na ifade veren YouTube'un terörle mücadele sorumlusu William McCants, insan hatasının buna yol açtığını savunmuştu.

YouTube ayrıca çocuklar için çıkartılan YouTube Kids uygulamasındaki algoritmaları nedeniyle de eleştirilmişti. Birçok uygunsuz video denetimi bir şekilde aşıp, tekrar tekrar YouTube Kids'te görünmüştü.

Raporda, YouTube Kids'ten kaç video silindiği açıklanmıyor.

YouTube ayrıca, bir "şikayet ekranı" eklendiğini ve burada kullanıcıların şikayet ettikleri videonun akibetini görebileceğini belirtti.

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