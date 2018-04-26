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Youtube İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı

İsrail askerlerinin Filistinli sivillere uyguladığı şiddeti içeren bir video, Youtube tarafından kaldırıldı. Videoda, İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı da gözler önüne seriliyordu.

AA | 26.04.2018 - 06:00..
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Youtube İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı

Filistinli sivilleri ve gazetecileri katletmeye devam eden İsrail ordusunun şiddet içeren "Gazze gettoları yıkıma direnirken İsrail öldürmek için ateş ediyor" başlıklı görüntüleri Youtube tarafından kaldırıldı.

YOUTUBE VİDEOYU KALDIRDI

Youtube'un, Sana Kassem adlı bir Filistinlinin "Gazze gettoları yıkıma direnirken İsrail öldürmek için ateş ediyor" başlıklı bir videosunu 22 Nisan tarihinde yayından kaldırdığı bildirildi.

Başta ABD'de yaşayan Yahudi Profesör Norman Finkelstein olmak üzere videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren çok sayıdaki başvuru üzerine Youtube, 25 Nisan'da aynı videoyu yaş sınırlaması koyarak yeniden yayınladı.

Video yayınlanmasına rağmen Youtube aramalarında bulunmuyor:

Youtube İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRDÜLER

Nisan ayı başında İsrail'in terör listesine almasına rağmen yapılan soruşturmalardan temiz çıkan bir gazeteci, İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Sivil insanların öldürüren İsrail ordusu, bir gazeteciyi daha hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada Tel Shomer Hastanesinde gazeteci Ahmed Abu Hussein’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Youtube İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı

"TÜM ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLENE KADAR BEKLEYECEKLER"

Söz konusu videonun yayından kaldırılmasına tepki gösteren Profesör Finkelstein, yaptığı değerlendirmede, öldürülen çocuklarla ilgili videoları Youtube'un kaldırdığını pek görmediğini dile getirdi.

Finkelstein, "Gazze'deki tüm çocuklar İsrail tarafından öldürülene kadar sabırla bekleyecekler, ondan sonra bu videoyu yeniden yayınlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Youtube İsrail'in vahşet görüntülerini kaldırdı

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