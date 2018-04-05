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YouTube saldırısının detayları ortaya çıktı

YouTube'un ana merkezinde rastgele açtığı ateşle 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Nasim Najafi Aghdam'ın, olaydan bir gün önce polislerle karşılaştığında sakin olduğu öğrenildi.

AA | 05.04.2018 - 08:58..
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Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un ana merkezinde dün rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaralayıp daha sonra aynı silahla intihar eden Nasim Najafi Aghdam hakkında soruşturma sürüyor.

Mountain View Polis Departmanından olayla ilgili yapılan açıklamada saldırıdan önceki gec,  YouTube ana merkezine 30 mil (48 kilometre) uzaklıkta bir otoparkta Aghdam'ın aracının tespit edildiği aktarıldı.

YouTube saldırısının detayları ortaya çıktı

'SAKİNDİ'

Kayıp listesinde olduğu için polis memurlarının araca giderek Aghdam'la konuştuğu ifade edilen açıklamada, konuşma süresince Nasim Najafi Aghdam'ın "sakin" olduğu ve memurların sorularına karşı yardımcı bir tavır takındığı bilgisine yer verildi.

POLİSLE 20 DAKİKA BOYUNCA KONUŞTU

Açıklamada, polis memurlarıyla 20 dakika süren konuşması esnasında Aghdam'ın YouTube'dan bahsetmediği, kendisine veya başka insanlara karşı zarar verme düşüncesi içinde olmadığının da anlaşıldığı aktarıldı.

YouTube saldırısının detayları ortaya çıktı

BABASI VE KARDEŞİNİN POLİSİ UYARDIĞI İDDİASI

Ayrıca açıklamada, babası ve erkek kardeşinin Aghdam'ın şiddete başvurabileceğine dair polise açık bir uyarıda bulunmadığı öne sürüldü.

Aghdam'ın saldırıdan önceki gece polis memurlarıyla konuşmasının ardından polisin babasını telefonla aradığı bilgisi verilen açıklamada, babanın "endişeli davranmadığı" ifade edildi.

"KALDIRILAN VİDEOLARI NEDENİYLE ÜZGÜNDÜ"

Telefon konuşmasından 1 saat sonra babanın tekrar polisi aradığına yer verilen açıklamada, bu kez babanın, son zamanlarda YouTube'dan kaldırılan videoları hakkında kızının üzgün olduğu bilgisini polisle paylaştığı duyuruldu.

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