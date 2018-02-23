YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

Afrin'e girmek istediği belirtilen bir konvoyun vurulduğunu gösteren görüntüler TSK'nın YouTube hesabına yüklendi ve Twitter'dan paylaşıldı. Ancak YouTube, videoyu 'rahatsız edici içeriğe sahip olduğu' gerekçesiyle kaldırdı.

YOUTUBE'DAN UYARI

Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyor.

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TSK'DAN KARŞILIK

YouTube'un bu hareketi TSK tarafından da karşılıksız bırakılmadı, adeta angajman kuralları çerçevesinde cevap verildi. TSK, YouTube'un bu adımı üzerine videonun tamamını Twitter üzerinden yeniden yükledi. YOUTUBE'DAN GERİ ADIM YouTube'un rahatsız edici içerik uyarısıyla kaldırdığı video, daha sonra yeniden yüklendi. İçeriğin silinmesi konusunda yeniden bir girişimin olup olmayacağı ise bilinmiyor.

YOUTUBE'UN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube bünyesinde milyarlarca video barındırıyor. Bu videolar da elbette güllük gülistanlık masum görüntüler değil Özellikle Türkiye'nin daha önce şikayette bulunduğu Atatük'e ve Türkiye'ye hakaret eden videolar olduğu gibi, terör örgütlerinin kahramanlaştırıldığı, sahte destanları anlatan ve saldırılarını gösteren videolar da bulunuyor.

Terör pompalayan bu videoların yayınlanmasında bir sakınca görmeyen YouTube, Türkiye'nin yürüttüğü ve adeta her bir adımı kahramanlık hikayesi olan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin videosu ABD menşeli YouTube'un ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.