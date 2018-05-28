Yozgat Havaalanı'nın temeli haftaya atılıyor

Hollandalı bilim adamları; laboratuvarda sperm ve yumurta yerine kök hücreleri kullanılarak "sentetik" embriyo üretimi gerçekleştirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için ani yağış uyarısının ardından kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

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Saç dökülmesinin sebepleri ve çözümleri

Bahar aylarındaki yoğun saç dökülmesine karşı alınabilecek önlemlerle daha güçlü, daha çabuk uzayan, daha parlak ve nemli saçlara kavuşun.