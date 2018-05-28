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Yozgat Havaalanı'nın temeli haftaya atılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 3 Haziran Pazar günü Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağını müjdeledi.

AA | 28.05.2018 - 14:32..
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti'nin 27. dönem milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.

YENİ HİZMETLER HAYATA GEÇİRİLECEK

AK Parti'nin Yozgat'a yaptığı yatırımları anlatan Bozdağ, seçimlerin ardından da yeni hizmetlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Yozgat Havaalanı'nın temeli haftaya atılıyor

YOZGAT HAVAALANI'NIN TEMELİ ATILACAK

Yozgat'ın 2019'un ikinci döneminde hızlı trene kavuşacağını bildiren Bozdağ, "Önümüzdeki hafta pazar günü saat 14.00'te Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'ın da katılımıyla Yozgat Havaalanı'nın temelini beraber atacağız." ifadesini kullandı.

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