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Yozgatlı kadınlar El Bab'daki askerlere yiyecek gönderdi

Yozgatlı bir grup kadın Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'da bulunan askerlere börek, sarma ve cevizli sucuk yolladı.

30.01.2017 - 19:50
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el bab

Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine, Türk askerinin aylardır El Bab'da, oradaki halkın huzurunu sağlamak, hukukunu korumak için mücadele verdiğini söyledi.

"DUALARIMIZ ONLARLA"

Yemekleri hazırlayan kadınlardan Esalet Anteplioğlu ise El Bab'daki askerlere hediye göndereceklerini kaydederek, "Onlar için sarma, börek ve pekmez sucuğu yaptık. Afiyet olsun. Allah yardımcıları olsun, gönlümüz hep onlarla. Yozgat, Türkiye onlarla. Allah'a emanet olsunlar." diye konuştu.

El Bab'daki askerlere yöresel yiyecek VİDEO

Zeynep Yorulmaz, askerler için yiyecek kolileri hazırladıklarını belirterek, "Bayrağımız hiçbir zaman inmesin, vatanımız bölünmesin, huzurlu yaşamayı Allah nasip etsin, huzurlu yaşasınlar. Oğlum da asker, Allah evlatlarımızı korusun, onları Allah'a emanet ediyoruz. Dualarımız onlarla." dedi.

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