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Yozgat'ta 5 daire kül oldu

Yozgat'ta bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, 5 daire yanarak kullanılamaz hale geldi.

DHA | 03.09.2018 - 01:39..
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Akşam saatlerinde Yozgat'tan gelen yangın haberi korkuttu. Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki yangında 5 daire alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yozgat'ta 5 daire kül oldu

TOMA DESTEĞE GELDİ

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katından görülen dumanın ardından alevler teras katlarda bulunan evleri sardı.

Yangın anında binada bulunlar polis tarafından tahliye edildi. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yozgat'ta 5 daire kül oldu

Yozgat'ta 5 daire kül oldu


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