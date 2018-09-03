Yozgat'ta 5 daire kül oldu

Akşam saatlerinde Yozgat'tan gelen yangın haberi korkuttu. Aşağı Nohutlu Mahallesi'ndeki yangında 5 daire alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

TOMA DESTEĞE GELDİ

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatı katından görülen dumanın ardından alevler teras katlarda bulunan evleri sardı.

Yangın anında binada bulunlar polis tarafından tahliye edildi. Yangının büyümesi ve teras katta bulunan 5 daireye sıçraması üzerine çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yangına Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçlarıyla da müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.



