Yozgat’ta e-sınav merkezi kuruldu

Elektronik sınav merkezinin Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılmasıyla birlikte özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için başka illere gitmesine gerek kalmadı.

e-sınav merkezi hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 40 kişinin aynı anda sınava girebileceğini söyledi.

İL DIŞINA GİTMEYE GEREK KALMADI

Yozgat’ta olmadığı için özellikle ehliyet almak isteyen vatandaşların sürücü kurslarının yaptığı organizasyonlarla il dışına gitmek zorunda kaldığını anlatan Yusuf Yazıcı,"Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren E-Sınav merkezimizde artık vatandaşlarımız il dışına gitmeden buraya gelip ehliyet sınavına giriyor, sınav sonucunu da anında alıp çıkıyor." diye konuştu.

KAMERALARLA DENETLENECEK

Yusuf Yazıcı, soruların Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlandığını, salonun kameralarla denetlendiğini sınava girenlerin herhangi bir sorun yaşamadığını ve vatandaşlar için çok büyük kolaylık olduğunu sözlerine ekledi.