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Yozgat'ta FETÖ'cü vali yardımcıları görevden alındı

Yozgat'ta OHAL kapsamında çıkan KHK ile 2 vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

06.03.2017 - 15:07
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tokmak

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada vali yardımcılarının soruşturmaların selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

2 VALİ YARDIMCISI GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

"Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü'ne aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olabileceği değerlendirilen Yozgat Valiliğinde görevli vali yardımcıları E.E. ve D.E. haklarında yürütülen soruşturmaların selameti açısından İçişleri Bakanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmışlardır."

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