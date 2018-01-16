taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.159
USD
3,8230
EURO
4,6937
ALTIN
164,85
PETR
69,9900

YPG, Afrin'de Mehmetçik'e direnebileceğini sanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e girmek için geri sayıma geçti; YPG'li teröristler direneceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 10:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
YPG, Afrin'de Mehmetçik'e direnebileceğini sanıyor

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşı fırsat bilen terör örgütleri, bölgede yer edinmeye başladı.

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yeni bir hat oluşturmaya çalışan YPG'li teröristler, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile bu amacına ulaşamadı.

ADIM ADIM AFRİN'E

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte son hazırlıklarını yapmaya başladı.

Afrin'e girerek bölgeyi teröristlerden temizleyecek olan Mehmetçik, kentte huzur ve güvenliği sağlayacak.

TUTUŞTULAR

TSK bölgeye askeri sevkiyatlara devam ederken terör örgütünden de açıklama üstüne açıklama geliyor.

YPG, Afrin'de Mehmetçik'e direnebileceğini sanıyor

YPG DİRENEBİLECEĞİNİ SANIYOR

Örgütün eski elebaşı Salih Müslim, Avrupa'dan yaptığı açıklamada Afrin'de direniş gösterileceğini söyledi.

YPG'nin sözde komutanları da, Türk askerine karşı direniş planı yaptıklarını, kolay bir savaşın olmayacağını ifade etti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

65
Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

Kaftancıoğlu'nun Demirtaş ve Can Dündar'la samimi pozları

190
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

119
İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

İsrailli yazar: Bir terörist varsa o da İsrail ordusu

50
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

21
Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

Ahmet Hakan 3 kez sordu: ABD Türkiye ile savaşır mı

44
CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

CHP, Türkiye'nin Afrin'e girmesini istemiyor

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM