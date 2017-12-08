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YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu

Terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan 2 Türk karakolunun karşısına karakol kurdu.

İHA | 08.12.2017 - 10:35..
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YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu

Fırat Nehri kıyısında bulunan Köprübatı Hudut Karakolu'nun karşısındaki Zormağara Köyü ile Ziyaret Hudut Karakolu karşısındaki Suriye’nin Ziyaret köyünde, ABD'nin desteğinin alan teröristler karakol kurdu.YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu

HENDEK KAZDILAR

Karakol şeklinde kurulan yapıların çevresinde hendek kazan YPG’liler, aynı zamanda kum torbaları ile mevzi ve barikat yaptıkları nöbet kulelerine YPG ve YPJ'nin bez parçalarını astı.

Kara yoluyla gelen ağır silahlar, zırhlı araçlar ve yakıt tankerlerinin de Fırat Nehri çevresindeki bu noktalara dağıtıldığı iddia edildi. YPG’nin, ABD’nin verdiği silahları 13 ayrı depoda sakladığı ve 2 bin ABD askerinin, YPG ile aktif iş birliği halinde oldukları belirtildi.

YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu- VİDEO

YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu

TSK 24 SAAT TEYAKKUZDA

Diğer yandan, Türkiye tarafında bulunan Köprübatı ve Ziyaret Hudut Karakolları'nda ise 24 saat termal kameralarla nöbet tutan askerler, sürekli zırhlı araçlarla devriye halinde. Fırat’ın batısında başlayan duvar örme çalışmalarının ise Türkiye sınırı boyunca Fırat’ın doğusunda da devam ettiği gözlendi.

YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu

Tank namlularının dönük olduğu Suriye tarafından gelebilecek her türlü tehdite karşı sürekli teyakkuzda olan Türk askeri, kuş uçurtmuyor. Türkiye’nin birçok noktasından bölgeye askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı da sürüyor.

YPG, Fırat Nehri kıyısında karakol kurdu

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