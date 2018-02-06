taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7738
EURO
4,6783
ALTIN
161,17
PETR
66,9000

YPG kazansın Afrin'e giderim diyen mühendis

Sosyal medyada inşaat mühendisi bir kadının Türkler ve Kürtler için söylediği kin, nefret dolu sözler tepki çekti.

Detay Haber | 06.02.2018 - 22:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
YPG kazansın Afrin'e giderim diyen mühendis

TSK, 20 Ocak'ta Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı başlattı.

Mehmetçik'in Türkiye'nin güvenliği için başlattığı bu operasyona ülke içerisinde bir kesim karşı çıkarken, sosyal medyada da kin ve nefret dolu sözler sarf ediyor.

"YPG KAZANSIN ROJAVA'YA GİDERİM"

Onların son örneği ise eğitimini Türkiye'de alan inşaat mühendisi bir kadın oldu. Türklere ve Kürtlere hakaretler savuran kadın şunları söyledi: "Her tarafta önüme taş koyuldu. Bu sistem içerisinde yükselmeme izin verilmedi. Çünkü neden? Alışmışsınız eşek Kürt'e vurun ensesine silleyi alın lokmayı. Siz bu Kürtlere alışmışsınız. Ama artık bu Kürtlerin devri bitti. Bize saygı duyacaksınız. Kimse kimsenin kölesi değil. Bu sistem içerisinde Kürt'ü sömüren Kürt de şerefsizdir. Umarım Afrin'de YPJ-YPG kazanır ve ben mühendisliğimi gider Rojava'da yaparım. Kendi halkımın kalacağı evleri inşa ederim, bu şerefsizlerin değil."

YPG kazansın Afrin'e giderim diyen mühendis VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

48
SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

SİHA ile vurulan Öcalan anıtının son hali

55
Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler

Afrin'deki sivil kıyafetli teröristler

187
Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı otomobil

164
İnce kendisine oy vermeyenlerin pişman olduğunu söyledi

İnce kendisine oy vermeyenlerin pişman olduğunu söyledi

163
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

53
CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

CHP'nin en genç PM üyesi: Gamze Pamuk Ateşli

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM