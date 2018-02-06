TSK, 20 Ocak'ta Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı başlattı.

Mehmetçik'in Türkiye'nin güvenliği için başlattığı bu operasyona ülke içerisinde bir kesim karşı çıkarken, sosyal medyada da kin ve nefret dolu sözler sarf ediyor.

"YPG KAZANSIN ROJAVA'YA GİDERİM"

Onların son örneği ise eğitimini Türkiye'de alan inşaat mühendisi bir kadın oldu. Türklere ve Kürtlere hakaretler savuran kadın şunları söyledi: "Her tarafta önüme taş koyuldu. Bu sistem içerisinde yükselmeme izin verilmedi. Çünkü neden? Alışmışsınız eşek Kürt'e vurun ensesine silleyi alın lokmayı. Siz bu Kürtlere alışmışsınız. Ama artık bu Kürtlerin devri bitti. Bize saygı duyacaksınız. Kimse kimsenin kölesi değil. Bu sistem içerisinde Kürt'ü sömüren Kürt de şerefsizdir. Umarım Afrin'de YPJ-YPG kazanır ve ben mühendisliğimi gider Rojava'da yaparım. Kendi halkımın kalacağı evleri inşa ederim, bu şerefsizlerin değil."

YPG kazansın Afrin'e giderim diyen mühendis VİDEO

