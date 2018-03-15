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YPG rejimden beklediği desteği alamadı

TSK'nın düzenlediği operasyonlarda rejimin gönderdiği askerlerin de etkisiz hale getirilmesiyle örgüt Afrin'de çaresiz kaldı.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 07:31..
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YPG rejimden beklediği desteği alamadı

Terör örgütü YPG'nin Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde yaptığı kirli planlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile bozuldu.

Operasyon kapsamında örgüte ağır darbeler vuran Mehmetçik, terörden arındırdığı bölgelerde barış ve huzur ortamını sağladı.

AFRİN'DEN KAÇACAKLAR

Harekatın başlamasıyla terör noktalarına Amerika ve Rusya bayrakları asan teröristler, desteğin geri çekilmesiyle rejime yanaştı.

BAYRAKLAR İNDİ

Amerika ve Rusya'dan sonra Esad rejimiyle de anlaşamayan örgütün kaçmaktan başka çaresi kalmadı, teröristler asılan bayrakları da indirdi.

KANDİL'DE ENDİŞE

Teröristlerin köşeye sıkışmasıyla Kandil'den de üst üste açıklamalar gelmeye başladı.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, Esad rejimiyle YPG arasında anlaşma yapılmak istendiğini ancak sonuca ulaşamadıklarını doğruladı.

NEDEN ANLAŞAMADILAR

Teröristbaşı Bayık, "Suriye hükümeti, Afrin'in tamamını kontrol altına almak istedi. Bundan dolayı her iki taraf da anlaşmaya varamadı." dedi.

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

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