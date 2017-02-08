YPG'li Çek teröristlere 15 yıl hapis istemi

15'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Marketa Vselichova (25) ve Miroslav Farkas (31) hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede YPG'nin ilk temsilciliğini Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da açtığı da vurgulanarak Vselichova ve Farkas'ın YPG'nin hiyerarşik yapısına bağlı olarak faaliyet yürüttükleri belirtildi.

KOD İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından hazırlanan iddianameye göre iki Çek Cumhuriyeti vatandaşının terör örgütlerine katılmak üzere Irak'a geçeceğinin ihbar edilmesi üzerine 13 Kasım 2016'da operasyon yapıldı ve Vselichova ve Farkas, Habur sınır kapısında gözaltına alındı. Üzerlerinde bulunan ajandalarda yapılan incelemede kullandıkları kod isimleri ve keşkin nişancı tüfeklerine ait parça isimleri tespit edildi. Devam eden soruşturmada Farkas'ın Serxwebun Botan, Vselichova'nın ise Zelane Botan isimli sosyal medya hesaplarını kullandıkları belirlendi.

Milliyet'in haberine göre; hesaplarda yapılan incelemede PKK militanlarıyla ellerinde uzun namlulu silahların da bulunduğu fotoğraflar tespit edildi. Üzerlerinde bulunan telefon ve hafıza kartlarından da terör örgütü militanlarıyla, YPG üniforması ve ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflar, terör örgütünü öven ses dosyaları ve marşlar çıktı. Ayrıca Türkiye üzerinden Irak'a birçok kez girdikleri de belirlendi.

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