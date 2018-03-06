YPG'li teröristlere destek olan Fransız şirketi: Lafarge

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşta birçok terör örgütüne açık bir şekilde destek veren Amerika'nın kullandığı son örgüt YPG oldu.

AMERİKA'NIN KUKLASI OLDULAR

Teröristlere; Türkiye sınırında devlet kurma hayalleri satan Amerikalılar, örgütü kendi menfaatleri doğrultusunda kullandı.

Sınırda oluşan terör tehdidinin farkında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Ocak'ta düğmeye basarak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti.

Bölde teröristlerin üzerine adeta balyoz gibi inen Mehmetçik, Amerika'nın örgüt üzerinden kurduğu planları da bozdu.

TERÖR HEDEFLERİNE BOMBARDIMAN

Harekatın ilk gününde tarihi bir hava harekatı düzenleyen Türk jetleri, bölgede oluşturulan terör kulelerini yerle bir etti.

Afrin'in merkezine doğru ilerleyen Türk askeri, terör örgütünün yıllardır yaptığı hazırlıkları da ortaya çıkardı.

AMERİKA AKIL VERDİ

Bölgede Türk askerine karşı direnmeyi planlayan YPG'li teröristler, Amerikalılardan aldığı akılla bölgeyi köstebek yuvasına çevirdi.

DESTEK FRANSIZLARDAN

NATO standartlarının üzerinde yapılan tünellerde kullanılan çimentolar ise Fransız şirketinin fabrikasından gönderildi. (Yakalandın editör. Haberi çalarken Ensonhaber'i de kaynak göstermeyi de unutma!)

90 CM'LİK BETON

90 santimetrelik betonların kullanıldığı tünellerin, Türk jetlerinin bombardımanlarından etkilenmemesi için özel olarak tasarlandığı anlaşıldı.

FABRİKA KORUMA ALTINDA

YPG'li teröristlere beton/çimento desteği sağlayan Fransız şirketi Lafarge'ın fabrikası örgütün işgal altında tuttuğu Kobani'de.

36°32'28"N 38°35'6"E koordinatlarında yer alan çimento fabrikasının yanında ise Amerika üssü var.

FRANSA TERÖRİSTLERİ SEVER

Fransız şirketi Lafarge, YPG'den önce DEAŞ'a destek sağlıyordu. Örgüte yıllarca haraç veren Lafarge, teröristlerden petrol de satın alıyordu.

Türkiye'ye karşı oluşturulan bu terör ittifakı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını akıllara getirdi.

Macron, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı bir an önce durdurmasını istiyordu.