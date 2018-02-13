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YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

Türkiye'ye yönelik gerçekleşen terörist saldırıları ve örgüt karargahının havaya uçurulduğu an görüntülendi.

AA | 13.02.2018 - 13:42..
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YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de SİHA'lar tarafından çekilen görüntüler, YPG'lilerin meskun mahallerden Türkiye'ye yönelik saldırılarını gözler önüne seriyor.

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

TÜRKİYE HEDEF ALINIYOR

Afrin'in batısındaki Cinderes'in mahallelerinde çekilen görüntülerde, üzerinde top bulunan özel donanımlı bir araç ve çevresindeki teröristler görülüyor. Teröristler, araca Türkiye'yi hedef alacak şekilde atış ayarı yapıyor, daha sonra bulunduğu bölgeden hızlıca ayrılıp başka bir alanda konuşlanıyor.

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar VİDEO

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

ADIM ADIM İZLENDİ, VURULDU

SİHA'lar tarafından adım adım izlenen teröristler, teker teker vuruluyor. Teröristlerin örgüt karargahına gittiği anların da kaydedildiği görüntülerde, SİHA'ların görüntü alamaması için lastik yaktığı da görülüyor.

ÖRGÜT KARARGAHI HAVAYA UÇURULDU

Örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

YPG'lilerin evlerin arasından saldırdığı anlar

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