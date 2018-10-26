YPG'ye katılmak isteyen eski Alman askerine 6 yıl hapis

Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye'ye geçmeye çalışan Alman vatandaşı Patrick Kraicker, geçen 14 Mart'ta askerler tarafından yakalandı.

2 KEZ TÜRKİYE'YE GELDİ

Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti.

İfadesinde, Suriye'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında savaşmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de havayolu ile 2 kez Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Türkiye'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi.

Elindeki dijital malzemelerden PKK terör örgütünün Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG ile bağlantısı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Terör Suçları Soruşturma Savcılığınca ifadesi alınan Kraicker, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanmıştı.

Önce Şırnak T Tipi Cezaevi'nde kalan daha sonra Elazığ'daki cezaevine nakledilen Patrick Kraicker, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılarak son savunmasını yaptı. Yapılan yargılama sonucu Kraicker, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.