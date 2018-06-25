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YSK Başkanı Güven: 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonuçlarını 5 Temmuz'a açıklayacaklarını söyledi.

AA | 25.06.2018 - 15:25..
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YSK Başkanı Güven: 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız

YSK Başkanı Sadi Güven seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güven özetle şu ifadeleri kullandı:

''5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız. Hemen hemen sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'ünü girdik. Şu an itibariyle 41 tane gümrük kapısında sandık sonuç tutanağı sisteme girilmedi. Yüzde 99.98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy ise 26 milyon 328 bin 042.''

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