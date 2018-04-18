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YSK Başkanı: Erken seçime hazırız

YSK Başkanı Sadi Güven erken seçimle ilgili, "Her türlü hazırlığımız tamam" dedi.

Haber Merkezi | 18.04.2018 - 19:06..
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YSK Başkanı: Erken seçime hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

"SÜRE SIKINTISI YOK"

Erken seçimle ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Süre açısından sıkıntı yok. Her türlü hazırlığımız tamam" dedi.

"SEÇİM TAKVİMİ YAKINDA TAMAMLANACAK"

Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

YSK Başkanı: Erken seçime hazırız

"SEÇİME KATILACAK PARTİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya ise YSK Başkanı şöyle cevap verdi: "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı kanunda belirli. Bu şartları hangi partinin yerine getirdiğini incelemek için Yargıtay'dan evrakları isteyeceğiz ve YSK olarak hangi partinin seçime katılacağını açıklayacağız."

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