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YSK'ya 549 memur alınacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), merkez ve taşra teşkilatlarına lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu.

AA | 01.03.2018 - 08:20..
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YSK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında YSK'nin merkez teşkilatına 123, taşra teşkilatlarına ise 426 memur ataması gerçekleştirilecek.

Buna göre, YSK merkez teşkilatına 6 mühendis, 6 istatistikçi, 9 programcı, 12 çözümleyici, 3 teknisyen, 3 bilgisayar işletmeni, 30 veri hazırlama kontrol işletmeni, 3 arşiv memuru, 4 santral memuru, 6 sekreter, 6 bekçi, 15 şoför, 18 hizmetli ve 2 dağıtıcı alınacak.

YSK taşra teşkilatlarının bulunduğu birçok il ve ilçeye de 81 teknisyen ile 345 zabıt katibi ataması yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

YSK'nin personel alımı ilanına başvurular 7 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 16 Mart Cuma günü saat 17.00'de mesai bitimiyle sona erecek.

Başvurular YSK'nin kurumsal internet sitesi "www.ysk.gov.tr"de yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak. Elektronik ortamda yapılacak başvuruda adaylar posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge göndermeyecek.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

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