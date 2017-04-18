YSK'ya bireysel itiraz

Öğle saatlerinden itibaren toplanan ve başını CHP'lilerin çektiği hayırcılar sırasıyla Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde oluşturulan alana giderek burada kimlikleri ile itirazda bulundu.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bireysel iİtiraz dilekçesinde bulunan Şengül Aydın isimli vatandaş, "Hayır çıktığı halde evet'e çevirdiler. Türkiye'de demokrasiyi, Cumhuriyeti yok edecekler. 80 milyonun kahrını bir kişi çekemez. Çocuklarımızın geleceği için biz 'hayır' demeye devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.