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YTB Yüksek Lisans Programı'na başvurular sona erdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yeni eğitimcilerin yetiştirilmesini hedefleyen yüksek lisans programına başvurular dün sona erdi.

AA | 03.09.2018 - 08:59..
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YTB'den yapılan açıklamada, Sakarya, Akdeniz, Hacettepe, Necmettin Erbakan ve Yıldız Teknik üniversiteleri iş birliğiyle geliştirilen, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretecek nitelikli ve donanımlı eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan programa başvuru için son gün olan 2 Eylül'dü.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETİYOR

Program kapsamında yurt dışında yaşayan çocuklara ana dillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra Türk kültürünü, yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğitimcilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

YTB Yüksek Lisans Programı'na başvurular sona erdi

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