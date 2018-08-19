YTÜ öğrencilerinin yerli ve milli otomobil rüyası

Yarışmaya 1 yıl önce hazırlanmaya başlayan 20 kişilik takım, hidrojen gazıyla çalışan hidromobil ve elektrikle çalışan, aynı zamanda otonom yani sürücüsüz olma özelliği de taşıyan elektromobil araç tasarladı.

Araçların tasarımı, yazılımı, donanımı ve üretimi YTÜ öğrencileri tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretildi.

DERECE ELDE ETTİLER

Körfez Yarış Pisti'nde 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen yarışmada, elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 ve otonom kategorisinde 5 üniversite takımı mücadele etti.

YTÜ AESK takımı, hidromobil ve bu yıl ilk defa düzenlenen otonom yarışlarında birincilik, elektromobil kategorisinde ise üçüncülük kazandı.

HEDEF YERLİ OTOMOBİL

Yurt dışındaki yarışmalarda da Türkiye'yi tasarladıkları yerli araçlarla temsil etmek isteyen öğrencilerin en büyük hedefi ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretme hedefine katkı sağlamak.

20 KİŞİLİK ELP TARAFINDAN HAZIRLANDI

AESK Başkanı ve Elektrik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Özkan Köroğlu, yaptığı açıklamada, hidromobil ve elektromobil olup otonom özelliğe sahip iki aracın 20 kişilik bir ekip tarafından 1 yıllık çalışmanın ürünü olarak ortaya konulduğunu söyledi.

"YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLDİ"

Araçların üretimini atölyelerinde kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Özkan Köroğlu, "Elektrikli ve alternatif enerjili 2 aracımızın da bütün gerekli elektriksel ve mekaniksel komparentlerin tasarımı, üretimi, analizleri, donanımı ve yazılımı tamamen YTÜ öğrencileri tarafından burada yerli ve milli olarak üretilmiştir." diye konuştu.

OTONOM ÖZELLİĞE SAHİP

Özkan Köroğlu, "Elektromobil olan aracımız aynı zamanda otonom özelliğe sahip. Hidromobil olan aracımız hibrit enerjili. İki yakıt kaynağımız var, birisi batarya, birisi 'fuel cell' dediğimiz yakıt hücresi. Fuel cell, hidrojenden elektrik enerjisine çeviren bir cihaz.

Elektromobil aracımızda da sadece bir batarya paketimiz var. Bizim tespitlerimize göre hidromobil aracımız 150 kilometre, elektromobil aracımız ise 100 kilometre yol alabiliyor. 100 kilometrede yakıt masrafı elektromobil aracımızda 1 lira, hidromobil aracımızda ise 1 lira 20 kuruş." diye konuştu.



