Yük treninin çarptığı baba ve 35 günlük bebeği öldü

Saat 11.30 sıralarında Rızaiye Mahallesi'nde kucağında bebeğiyle raylardan geçmek isteyen işitme engelli Mustafa Kavun'a, Memure- Osmaniye seferini yapan Hüseyin E. idaresindeki 53507 sefer sayılı yük treni çaptı.

BABA VE BEBEK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, baba Mustafa ve oğlu Mehmet Kavun'un öldüğünü belirledi. Baba ve oğlunun öldüğünü öğrenerek olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Baba ve minik oğlunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.