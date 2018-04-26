Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides, "Bugün burada bulunan temsilciler bu yıl için toplam 4,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu" dedi.

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Erkeklerde 40 yaş bunalımı

Kimi erkek çok yoğun yaşarken kimini de hiç etkilemiyor. Uzmanlar, bu nedenle orta yaş bunalımı hem gerçek hem de değil diyor. Peki orta yaş bunalımı nedir?