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Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

Şırnak'ta bir firmaya ait beton mikserinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 5 işçi yaralandı.

AA | 26.04.2018 - 00:33..
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Yeşilyurt Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapan yüklenici firmaya ait beton mikserinin boşaltım sırasında pompasının yüksek gerilim hattına çarpmasıyla elektrik telleri koptu.

Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Elektrik tellerinin mikser aracının üstüne düşmesi sonucu aracın sürücüsü Mehmet Dayan (33) ve Sami Uçkuca (29) ile 3 işçi yaralandı.

Uçkuca ve Dayan Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Telleri kopan trafo onarılarak mahalleye yeniden enerji verildi.

Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

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