Yüksek gerilim hattı 2 işçiyi hastanelik etti

Yeşilyurt Mahallesi'nde dere ıslah çalışması yapan yüklenici firmaya ait beton mikserinin boşaltım sırasında pompasının yüksek gerilim hattına çarpmasıyla elektrik telleri koptu.
2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Elektrik tellerinin mikser aracının üstüne düşmesi sonucu aracın sürücüsü Mehmet Dayan (33) ve Sami Uçkuca (29) ile 3 işçi yaralandı.
Uçkuca ve Dayan Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Hastaneye kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Telleri kopan trafo onarılarak mahalleye yeniden enerji verildi.