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Yüksek yargı üyelerinin sağlık masrafları devletten

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 696 sayılı KHK'yla Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile ailelerinin sağlık masrafları milletvekillerinde olduğu gibi bütçeden karşılanacak.

Detay Haber | 27.12.2017 - 21:08..
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Yüksek yargı üyelerinin sağlık masrafları devletten

24 Aralık Pazar günü yayınlanan 696 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymuş siviller için ceza muafiyeti getirilmesi tartışılırken aynı KHK içerisinde çok tartışılacak yeni düzenlemeler de yer aldı.

YARGI MENSUPLARININ SAĞLIK GİDERLERİ DEVLETTEN

Buna göre; 696 sayılı KHK öncesinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sağlık giderleri karşılanan Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde olduğu gibi Yargıtay ve Danıştay tarafından karşılanacak.

Bu değişiklikle söz konusu kişilerin ve ailelerinin yurt içi ve yurt dışı tüm sağlık giderlerini milletvekillerinde olduğu gibi devlet bütçesinden ödenecek.

SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLER

Yüksek yargı üyelerinin sağlık masrafları devletten

Yüksek yargı üyelerinin sağlık masrafları devletten

696 SAYILI KHK İÇİN TIKLAYINIZ...

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