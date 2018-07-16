Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen tatilci, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'a çıktı ve son hazırlıklarını yapıp yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz eşliğinde, 1700 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapmak için, koşmaya başladı.

"AĞLAYACAĞIM AĞABEY"

Ayaklarının yerden kesilmesiyle korkusu yüzüne yansıyan adam, daha birkaç saniye geçmeden bağırmaya başladı.

Aşağı bakamayıp paraşütün kemerlerine sımsıkı tutunan adam, "Ağabey yemin ederim, kusarım. Ağabey dediklerini yapamayabilirim. Annem, annem. Ağlayacağım ağabey. Yaşım 35, ağlamak istemiyorum. Oy, oy, oy, oy" haykırışlarıyla paraşüt pilotundan yardım istedi.

Yamaç paraşütüyle atlayış yapan tatilcinin korkusu

Korkusu bir türlü geçmeyen tatilci, pilotun spiral (hızlı dönüş) hareketi sırasında ise kendinden geçti ve haykırışları Ölüdeniz semalarında yankılandı. Bu kez de "Ağabey lütfen ya" sözüyle pişmanlığını dile getirdi.