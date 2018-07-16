taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.442
USD
4,8545
EURO
5,6921
ALTIN
194,24
PETR
73,6700

Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu

Muğla'da, yükseklik korkusuna rağmen yamaç paraşütü ile uçan tatilci, havada 20 dakika boyunca kendisini yere indirmesi için pilota yalvardı.

DHA | 16.07.2018 - 14:25..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen tatilci, yamaç paraşütüyle uçmak için dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 1965 rakımlı Babadağ'a çıktı ve son hazırlıklarını yapıp yamaç paraşütü pilotu Cumhur Durmaz eşliğinde, 1700 metre pistinden tandem (ikili) atlayış yapmak için, koşmaya başladı.

Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu

"AĞLAYACAĞIM AĞABEY"

Ayaklarının yerden kesilmesiyle korkusu yüzüne yansıyan adam, daha birkaç saniye geçmeden bağırmaya başladı.

Aşağı bakamayıp paraşütün kemerlerine sımsıkı tutunan adam, "Ağabey yemin ederim, kusarım. Ağabey dediklerini yapamayabilirim. Annem, annem. Ağlayacağım ağabey. Yaşım 35, ağlamak istemiyorum. Oy, oy, oy, oy" haykırışlarıyla paraşüt pilotundan yardım istedi.

Yamaç paraşütüyle atlayış yapan tatilcinin korkusu

Korkusu bir türlü geçmeyen tatilci, pilotun spiral (hızlı dönüş) hareketi sırasında ise kendinden geçti ve haykırışları Ölüdeniz semalarında yankılandı. Bu kez de "Ağabey lütfen ya" sözüyle pişmanlığını dile getirdi.

Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu



Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu



Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu



Yükseklik korkusuna aldırmadan paraşütle atladı, pişman oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

197
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

114
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

174
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

117
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

76
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

116
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM