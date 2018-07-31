Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı

Sonuçlara, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM'NİN AÇIKLAMASI

ÖSYM, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “30 Haziran - 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. 2018-YKS’ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir.

İNGİLİZCE BÖLÜMÜNDE DÜZELTME

1 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının Yabancı Dil Oturumunun İngilizce Testi’nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için doğru cevap olarak ilan edilen “C” olarak girilmiş doğru cevabının “D” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.