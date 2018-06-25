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Yüksekova HDP'yi tercih etti

Terör mağduru Yüksekova'ya devlet sahip çıkarak büyük oranda yatırımlar yaptı ancak oylar yine Kandil'in partisine gitti.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 10:01..
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Yüksekova HDP'yi tercih etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi PKK'lı teröristlerin hedefindeydi. Uzun süren çatışmalar nedeniyle birçok ailenin evi yıkıldı. Terör yüzünden mağdur olan ailelere devlet sahip çıktı.

TERÖR MAĞDURLARINA EVLER VERİLDİ

Yüksekova'da en az 120 metrekarelik yeni evler inşa edildi. Bu evler terör mağdurlarına teslim edildi. Devletin yaptığı büyük yatırımlardan sonra Yüksekova bambaşka bir görünüme kavuştu.

HDP'YE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE OY ÇIKTI

İnsanların huzur ve refaha kavuştuğu bölgede bütün bu yatırımlara rağmen Kandil'in partisi olan HDP'ye 24 Haziran seçimlerinde yüzde 80,79 oy çıktı.

Bölgede Cumhur İttifakı 14,26 oy alırken, Millet İttifakı 4,14'te kaldı.

Yüksekova HDP'yi tercih etti

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