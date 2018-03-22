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Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, elektrik sayaçlarının evlerinin dışına çıkarılmasını istemeyen köylüler ile elektrik şirketi ekipleri arasında gerginlik çıktı.

DHA | 22.03.2018 - 14:13..
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Yüksekova'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyüne giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, evlerde bulunan sayaçları kaçak elektrik kullanımını önlemek için köydeki elektrik direklerine asmak istedi.

KÖYLÜLER EKİBE İZİN VERMEDİ

Köylülerin karşı çıkması üzerine taraflar arasında gerginlik çıktı. Köylüler, VEDAŞ ekiplerinin köyden gitmesini istedi.

Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Gerginliğin büyümesi üzerine, şirket çalışanlarıyla birlikte köye giden jandarma ve polis ekipleri, gaz bombası kullanarak gerginliği sona erdirmeye çalıştı.

Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği

Bu sırada, bazı köylüler, jandarma ve polise taş attı. Müdahale sırasında gazdan etkilenen 4 kişi, gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği

Ekipler, evlerdeki tüm elektrik sayaçlarını direklerin üzerine astı. Köydeki gerginlik bir süre devam etti.

Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği



Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği

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