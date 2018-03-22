Yüksekova'da kaçak elektrik gerginliği

1 12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı Tokat merkezli 12 ilde askerin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar ile, 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

2 Kök hücre bilinenden çok daha fazlası Kök hücre merak uyandıran tedavi yöntemleri arasında yer almakta olup ağrılı hastalıklara çare olurken aynı zamanda gençleşme ve güzelleşmenin de yolunu açıyor.

3 Sokak ortasında kavga eden kadınları polis ayırdı Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgada kadınlar birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Polis, kavga eden kadınları ayırdı.

4 AB'nin kurtarıcısı: Türkiye sığınmacı mutabakatı 2015 yılında patlak veren sığınmacı krizine çözüm bulmak için Türkiye ile AB arasında varılan mutabakat, hem ırkçı eylemlerin artışını hem de Schengen sisteminin çökmesini engelledi.

5 Rett Sendromu (RS) nedir Rett Sendromu, daha çok kız çocuklarında görülen nörolojik bir hastalıktır.

6 Da Vinci'nin Mona Lisa'sı bina duvarında Ressam Nazife Bilgin Hazar, Mersin'de Toroslar Belediyesinin başlattığı proje kapsamında bir bulvardaki binanın duvarına Leonardo Da Vinci'nin 'Mona Lisa'' adlı eserini çizdi.