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Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilikle geçimlerini sağlayan köylüler, yazın dağlarda istifledikleri otları çığ tehlikesine rağmen kızaklarla köye taşıyor.

İHA | 31.01.2018 - 14:51..
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Yüksekova - Şemdinli karayolu üzerinde bulunan Yürekli köyü sakinleri, geçimlerini sağladıkları hayvanlarını beslemek için yazın 2 bin rakımlı dağlarda biçip biriktirdikleri ot yığınlarını karlı dağlardan kızaklara yükleyip köylerine indiriyor.

Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı


YAZIN BİÇİP KIŞIN TAŞIYORLAR

Arazilerinin az olması nedeniyle hayvanlara yem temin etmek için dağların yüksek kesimlerinde ot biçtiklerini belirten Husret Keği, "Yazın biçtiğimiz otları bağ şekline getirip bir arada toplayıp üstünü kapattıktan sonra ocak ve şubat aylarında kızaklarla indirerek hayvanlarımıza veriyoruz. Hayvanlarımıza yeterli ot bulmadığımız için köyün yüksek kesimlerindeki otları biçip kışın kullanıyoruz." dedi.

Yüksekova'da çiftçilerin kış çilesi VİDEO

KIZAKLARLA GETİRİYORLAR

Zaman zaman çığ tehlikesiyle karşılaştıklarını belirten Keği, "Sabahın ilk ışıklarıyla karların sert olduğu bir anda bu zorlu yolculuğa çıkıyoruz. Büyük bir zorluğun ardında otlarımızı köye kızaklarla indirip hayvanlarımızı besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı


Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı

Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı

Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı

Yüksekovalı çiftçilerin zorlu yaşamı

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