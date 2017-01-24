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Yüksekovalı çocuklara Mehmetçik'ten kayak eğitimi

Hakkari Yüksekova’da Üçüncü Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı TSK personelleri, 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi verdi.

24.01.2017 - 08:43
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Hakkari Yüksekova’da Üçüncü Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle; profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere üç ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi verildi.Yüksekovalı çocuklara Mehmetçik'ten kayak eğitimi

ÇOCUKLARIN SOSYAL AKTİVİTELERDEN GERİ KALMAMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİLER

Terörle kahramanca mücadele eden askerler, bir yandan da bölgedeki çocukların sosyal aktivitelerden geri kalmaması için çaba gösteriyor. Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocuklar, böylece ilk kez kayak yapma imkanı da buldu. Profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından, Yüksekovalı çocuk ve gençlere verilen eğitimlerin devam edeceği öğrenildi.Yüksekovalı çocuklara Mehmetçik'ten kayak eğitimi

Yüksekovalı çocuklara Mehmetçik'ten kayak eğitimi

Yüksekovalı çocuklara Mehmetçik'ten kayak eğitimi

Yüksekovalı çocuklara Mehmetçik'ten kayak eğitimi

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